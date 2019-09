Lo Stato del Maharashtra è stato colpito da forti piogge che hanno allagato diverse aree della città di Mumbai. Questo però non ha impedito a un gruppo di persone nel quartiere di Kurla di continuare la loro partita a pallavolo come se niente fosse. Nonostante l'acqua fosse all'altezza del petto i giocatori hanno deciso di non sospendere il match, come se la situazione fosse normale. Secondo i media locali, a Kurla sono state evacuate 1300 persone e le forti piogge hanno ostacolato il traffico stradale, ferroviario e aereo.