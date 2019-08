Monterrey, in Messico, sta subendo le conseguenze delle forti piogge che da sabato si stanno abbattendo sulla città. Le strade sono allagate e il livello dell'acqua è in continuo aumento, tanto da aver sommerso venti auto sulle strade principali. In questo scenario d'emergenza si è verificato un evento che ha dell'incredibile: da una strada allagata è emersa lentamente una macchina senza essere stata trainata in alcun modo. Il video si interrompe appena i soccorsi aprono la portiera, impedendo di capire se e chi ci fosse a bordo o come sia stata possibile un'impresa simile.