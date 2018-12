Australia, violento temporale allaga la stazione dei treni

Un violento temporale ha improvvisamente colpito la località australiana di Melbourne, provocando enormi disagi alla circolazione. I 35 mm di pioggia caduti in soli 30 minuti hanno allagato le strade, i negozi e in particolar modo la stazione ferroviaria di Flinders Street, paragonata sui social al set di un film apocalittico. Numerosissime sono state le chiamate di emergenza, così come il numero di incidenti registrati in tutta la zona. Fortunatamente, però, non sono stati registrati particolari danni e la situazione è lentamente tornata alla normalità.