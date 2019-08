Un video condiviso su Facebook dal dipartimenti dei vigili del fuoco di Myrtle Beach mostra il tenente Scott Ordway e l'ingegnere Gary Duestler intervenire per soccorrere un autista rimasto bloccato nella sua auto dopo essere precipitato in uno stagno. Il guidatore è stato poi portato al Grand Strand Hospital per ulteriori cure ma la presenza dei due pompieri è stata essenziale per estrarlo dall'auto in totale sicurezza.