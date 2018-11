India, il combattimento in strada tra due tori semina il caos

Un duro confronto tra due tori nel bel mezzo di una strada particolarmente trafficata. È la particolare scena alla quale hanno recentemente assistito alcuni cittadini di Bathinda, nello stato federato indiano del Punjab. Qui gli animali, senza preoccuparsi della viabilità, si sono scontrati duramente finché uno dei due ha investito un veicolo, ribaltandolo e rimanendovi incastrato. Il conducente e gli altri passanti coinvolti non hanno fortunatamente subito particolari danni, ma sono stati comunque portati in ospedale per accertamenti. L'episodio, però, sembra aver lasciato il segno, visto che i cittadini locali si sono rivolti al governo con la speranza che si possa risolvere il pericolo dovuto all'invasione di animali come mucche o tori sulle strade della zona.