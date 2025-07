Il principe George non può più viaggiare con il padre: che cosa cambia dopo i 12 anni per il futuro re

Una delle novità più significative per George riguarda le regole di viaggio imposte dalla monarchia britannica. Secondo una consuetudine cara alla regina Elisabetta II e sostenuta da re Carlo, il giovane principe, secondo in linea di successione, non potrà più viaggiare sullo stesso mezzo del padre, il principe William. Il motivo? Secondo il protocollo di Buckigham Palace, in caso di un grave incidente, la famiglia reale rischierebbe di perdere due eredi al trono. Una regola, dunque, che mira a proteggere la linea di successione e che è stata applicata da Re Carlo nei confronti di William. E' probabile, dunque, che George viaggerà spesso con la madre Kate, mentre i fratelli Charlotte e Louis saranno accompagnati dal padre su aerei, elicotteri o auto diversi.