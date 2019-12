Il massaggio thai potrebbe diventare patrimonio Unesco: ha oltre 2mila anni

Una tradizione antica che si tramanda da 2mila anni e che è stata portata in tutto il mondo, anche in Italia. Il massaggio thailandese, praticato da 200mila massaggiatori in 145 Paesi diversi, potrebbe ora entrare a far parte del "Patrimonio culturale immateriale" dell'Unesco. Il Consiglio si riunirà a breve a Bogotà, in Colombia.