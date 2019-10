Giappone, distrutto in incendio il castello Shuri di Okinawa: è un patrimonio dell'Unesco

Il castello Shuri di Okinawa distrutto in incendio IPA 1 di 24 IPA 2 di 24 IPA 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Ansa 24 di 24 Afp 10 di 24 Afp 11 di 24 Afp 12 di 24 Afp 13 di 24 Afp 14 di 24 Afp 15 di 24 Afp 16 di 24 Afp 17 di 24 Afp 18 di 24 Afp 19 di 24 Afp 20 di 24 Afp 21 di 24 Afp 22 di 24 Afp 23 di 24 Afp 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' andato completamente distrutto in un incendio l'edificio principale del castello di Okinawa, nel capoluogo Naha, e considerato Patrimonio dell'umanità. Le autorità locali hanno reso noto che le fiamme, di cui ancora non si conoscono le cause, sono divampate nelle prime ore del mattino di giovedì e poco hanno potuto fare le oltre 10 autobotti dei vigili del fuoco, accorse quasi immediatamente. La polizia ha comunicato che si esclude la presenza di feriti.