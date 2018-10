Halloween, ecco i cinque luoghi al mondo più infestati da fantasmi

Quando si parla di Halloween, scherzi terrificanti, posti oscuri e macabri travestimenti sono all'ordine del giorno. Ecco perché per celebrare la festa popolare, nella notte tra 31 ottobre e 1 novembre, siamo andati alla scoperta dei cinque luoghi al mondo più infestati da fantasmi. Tantissime le curiosità che riguardano posti oscuri come la Lizzie Borden House, in Massachusetts, o "la foresta dei suicidi" nella prefettura di Yamanashi (Giappone). Il mistero e l'orrore colpiscono però anche in Italia: uno dei luoghi più infestati, infatti, si trova in Veneto.