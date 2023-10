Guinness world records, a Messina l'arancino più grande del mondo: pesa 56 kg

"Siamo felici per tutta la categoria del settore della rosticceria della città", dichiara il titolare del panificio che lo ha realizzato

Dopo giorni di preparazione la sera del 30 ottobre in Piazza Duomo a Messina è stato realizzato e premiato l'arancino più grande al mondo. ll titolo è stato assegnato da Lorenzo Veltri, giudice del Guinness World Records, noto per la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 Lo Show dei Record, con Gerry Scotti. Il maxi-arancino pesa 56, 200 kg è alto 60 cm e ha un diametro di 55. Battuto il precedente record di 32 kg realizzato a Catania quattro anni fa.

"Siamo felici per noi, per Messina e per tutta la categoria del settore della rosticceria della città ". Questo il primo commento a caldo di Stefano e Davide Ferro, titolari del panificio che ha realizzato l'arancino. "E' una grande emozione aver ottenuto il prestigioso titolo internazionale - hanno detto- dopo un lavoro intenso durato settimane e un grande sforzo organizzativo".