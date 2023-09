La Taskita, il primo tapas bar contemporaneo di Alassio

Un nuovo capitolo gastronomico si apre nella splendente baia di Alassio, la cittadina sul mare con più giorni di sole l’anno. Qui ha da poco aperto La Taskita, un innovativo tapas bar contemporaneo che propone un’esperienza culinaria tipica delle grandi metropoli internazionali, situato sulle sponde del mare della Riviera Ligure.

Un tapas bar e ristorante dall’anima innovativa, un’officina di idee e di sapori con un menù in continua evoluzione. La Taskita propone una cucina di tipo sperimentale, che abbraccia le culture di tutto il mondo rielaborandole in chiave contemporanea. Un locale non convenzionale, ricco di contaminazioni di sapori, tradizioni e preparazioni, sia nella proposta food che in quella beverage.

Il menù

La differenza sta sempre nei particolari. Lo spirito de La Taskita è quello dello “sharing”, della convivialità e della curiosità verso nuovi sapori e nuove identità. Tra le tapas, che cambiano spesso con tanti fuori menu, ci sono piatti di carne come Churros e Culatello Zibello DOP, Gyoza di Maiale e Spinaci con salsa “oriental syle”, Tacos di costina di maiale cotta a bassa temperatura o Chorizo Colombiano servito con arepa (pane tipico venezuelano a base di farina di mais) e lime.

Tra le proposte di mare, da assaggiare il Salmone marinato alla barbabietola con pane brioche, feta, maionese wasabi e miele, tartufo, o il Ceviche di Branzino con leche de tigre di carota, patata dolce e chips di platano e ancora le Ostriche Ancelin al naturale o in tre varianti special.

A pranzo La Taskita cambia menu ma non anima, con una proposta food leggera che strizza sempre l’occhio al fusion. Da provare l’Insalata Okinawa con Pastrami, insalata, mandorle, finocchi, pomodori secchi, cetriolo, salsa yogurt e tahina. Si possono scegliere anche Panini, Toast, Focacce e Hot Dog.

La drink list

Non convenzionali in tutto e per tutto. Anche la parte beverage de La Taskita è differente: composta da signature cocktail divertenti ed originali con un occhio di riguardo per i drink analcolici. Anche la carta dei vini e delle birre è per tutti i gusti.

“A cosa ci siamo ispirati per creare La Taskita? Ai nostri viaggi in giro per il mondo, alla nostra voglia di provare e sperimentare... Volevamo portare "a casa" qualcosa di speciale, che raccontasse il nostro rapporto con il gusto, con il cibo. Una cucina internazionale in continua evoluzione, come il nostro menù” raccontano Bri e Roby, proprietari del locale.

Per chi ama sperimentare sapori nuovi, La Taskita è il posto giusto, sulla Passeggiata di Alassio, con la sua ricerca continua per far viaggiare con il gusto i propri ospiti.

Di Indira Fassioni