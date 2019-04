Grandinata in Arabia Saudita, pezzi di ghiaccio grandi come palline da golf

Infiniti pezzi di ghiaccio grandi come palline da golf. È questo il risultato della violentissima grandinata che ha colpito l'Arabia Saudita, provocando particolari disagi in tutta la zona a nord della città di Riad. Il particolare fenomeno è stato ripreso dagli abitanti della zona, che hanno poi condiviso il loro stupore sui social con immagini e filmati spettacolari. Il fenomeno ha provocato danni e inondazioni in tutta la zona, ma al momento, fortunatamente, non si registrano feriti. Grande sorpresa anche nella provincia di Tabuk, alle prese, invece, con un'anomala nevicata primaverile.