Germania, nelle terre della fantasia con le sculture di ghiaccio di Sergey Tselebrovskiy

"Komm ins Land der Phantasie" è il nome dello spettacolare festival dedicato alle sculture di ghiaccio che attira in Germania artisti e scultori da ogni angolo del mondo.



Tra questi non poteva certamente mancare anche l'ex pattinatore su ghiaccio professionista Sergey Tselebrovskiy - campione del mondo nel 2006 di sculture di questo genere - che ha dato vita a una serie di grandi opere con le quali proprio in questi giorni ha intrattenuto tutti i visitatori migliorando ed espandendo i suoi lavori.



L'artista, originario di Mosca, non si è limitato alla riproduzione di oggetti, ma aiutandosi con dei fantastici giochi di luce ha dato vita a una sorta di universo incantato. Tselebrovskiy realizza sculture con il ghiaccio da oltre vent'anni e si è fatto conoscere grazie a Festival internazionali come quello che si svolge periodicamente a Rövershagen.