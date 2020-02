Gb, compra un dinosauro online al figlio: gli arriva a casa un modello di sei metri

Chi da bambino non ha desiderato vedere da vicino un dinosauro in tutta la sua imponenza? Chiedetelo ad Andre Bisson che, quando aveva ordinato online un modello di lucertolone per il suo piccolo figlio Theo, non si era immaginato di certo cosa si è trovato di fronte dopo qualche giorno nella loro casa sull'isola di Guernsey, nella Manica. Una statua di carnotaurus a grandezza naturale, lunga ben sei metri e pesante due tonnellate. Una sorpresa decisamente "mostruosa", non c'è che dire, per padre e figlio.