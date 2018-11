A 17 anni è stata la più giovane vincitrice della lotteria britannica EuroMillions: in tasca sua finì, tondo tondo, un milione di sterline. Ora a 23 anni può permettersi una vita da vip, viaggi, auto di lusso, borse firmate, cene di gala, denti nuovi e un seno prosperoso. Ma la ricchezza, si sa, non è tutto e a Jane Park , dopo la fine della storia con un calciatore, oggi manca l'amore. Così ha lanciato un sito online per trovare un fidanzato al quale versare un indennizzo annuo di quasi 70mila euro... "per vino e cene".

"Da quando è diventata milionaria - ha rivelato una sua amica al Mirror - Jane non è mai sicura di essere amata per se stessa o per il suo conto in banca. Quindi, con il nuovo fidanzato, preferirebbe mettere le cose in chiaro subito". I candidati si facciano avanti.