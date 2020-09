Francia, un 80enne cerca di scacciare una mosca e fa saltare in aria la cucina

Un uomo ha fatto saltare in aria parte della sua casa in Francia, mentre tentava di scacciare una mosca. E' successo a Parcoul-Chenaud , un villaggio della regione della Dordogna, nel Sudovest del Paese. L'uomo, un 80enne, stava mangiando in cucina, quando ha notato una mosca che gli ronzava intorno. Irritato ha preso una racchetta elettrica antizanzara e ha dato inizio alla caccia.

Purtroppo però non sapeva che una delle bombole perdeva gas, e una reazione tra la racchetta e il gas ha provocato un'esplosione, che ha distrutto la cucina e parte del tetto. Secondo i media locali, l'anziano signore è riuscito a salvarsi per miracolo, riportando solo una bruciatura alla mano. Dopo la disavventura, l'uomo si è rifugiato in un vicino camping in attesa che i familiari gli riparassero la casa.