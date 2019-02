Francia, al via i mondiali del tatuaggio a Parigi

Hanno valicato i muri delle prigioni, dei quartieri malfamati e sono diventati di grande moda. I tatuaggi non sono più una caratteristica tipica degli ergastolani, ma un simbolo trendy per eccellenza e tante volte considerati vere e proprie opere d'arte. E' il caso della grande convention mondiale dei tatuatori, in corso a Parigi, giunta alla sua quinta edizione. Qui centinaia di corpi, messi in mostra come tele, sono a disposizione dei tatuatori che possono dare sfogo alla propria creatività.