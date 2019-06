Pasta e salumi Made in Italy: l autoritratto di Leonardo da Vinci diventa commestibile

L'autoritratto di Leonardo da Vinci diventa commestibile. A realizzarlo, sulla falsa riga dell'originale rinascimentale e a 500 anni dalla morte del genio vinciano, è stato il food artist britannico Carl Warner, che, per conto della catena di ristoranti del Regno Unito Bella Italia, ha utilizzato prodotti solo Made in Italy, dalla pasta ai salumi. Oltre 20 le ore di lavorazione, utilizzando solo gli elementi che caratterizzano il suo menù. Per questo, cappello e cappotto sono stati riprodotti con forme di pane artigianali; gli occhi sono di mozzarella e olive; fusilli, rigatoni e conchiglioni per il volto; le labbra sono di prosciutto di Parma; due tipi di spaghetti per ricreare la barba



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News