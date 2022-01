21 gennaio 2022 10:37

Giornata mondiale dell'Abbraccio: ecco quello sicuro in tempo di Covid

E' con un'immagine simbolo che l'ospedale Niguarda di Milano vuole celebrare la Giornata mondiale dell'Abbraccio che cade il 21 gennaio. Così, in tempo di Covid, con gli abbracci vietati ed evitati da ormai due anni dall'inizio della pandemia, due sanitari in prima linea durante questa quarta ondata, schermati di tutto punto dalle tute e dai dispositivi necessari per evitare il contagio, si stringono, a darsi e a darci forza