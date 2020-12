Usa, il commovente abbraccio tra medico e paziente in lacrime nel reparto Covid

Dalle corsie dello United Memorial Medical Center di Houston , in Texas , arriva uno "scatto di speranza" mentre la pandemia di coronavirus continua a infuriare: un medico abbraccia un paziente anziano in lacrime all'interno del reparto Covid. "Mi sono avvicinato e ho chiesto al paziente perché piangesse. Mi ha risposto: ‘Voglio stare con mia moglie’ . Così l’ho abbracciato, mi è venuto spontaneo", ha raccontato il dottor Joseph Varon .

"Ero nell’unità Covid quando ho visto questo paziente anziano alzarsi dal letto, mentre era in lacrime e stava cercando di andarsene", ha dichiarato il medico ai microfoni della Cnn.

"L’ho abbracciato perché mi sono sentito molto triste. Ero al mio 252esimo giorno di lavoro consecutivo", ha aggiunto Varon. Il Texas è uno degli Stati americani più colpiti dalla pandemia, diventando questo mese il primo a superare il milione di casi.

"Vorrei non abbracciare altri malati di Covid" - Varon ha voluto poi lanciare un appello a chi non rispetta le regole: "Le persone si comportano in modo sbagliato. Vanno nei bar, nei ristoranti, nei centri commerciali. Non ascoltano e finiscono nella mia unità di terapia intensiva. Devono sapere che non voglio doverle abbracciare”.