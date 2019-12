E' in Umbria l’albero di Natale più grande del mondo: 750 m di altezza e 950 luci

Quattro mesi di lavoro, 750 metri d’altezza, 950 lampadine, 1.350 prese e spine per le connessioni di cavi e punti luce: sono i numeri dell'albero di Natale più grande del mondo. Un primato tutto italiano, che si può ammirare a Gubbio, in Umbria. L'enorme albero di luci è stato acceso, per il 39esimo anno, sul monte Ingino.