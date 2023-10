Disney, compie 100 anni il regno di Topolino

E poi a Londra una grande mostra all'ExCel che a novembre si duplicherà a Chicago: il mondo celebra i 100 anni della Disney . Il 16 ottobre ricorre, infatti, il 100esimo anniversario dal giorno in cui Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo intero la magia Disney per la prima volta, portando meraviglia nella vita di milioni di persone.

Dalla rivoluzionaria Biancaneve, a Disneyland e Disneyworld, alla Pixar, acquistata nel 2006, e poi Marvel (2009) e Lucasfilm, con l'annesso universo di Guerre Stellari ora su Disney+: la prima media company dell'età moderna celebra il suo primo secolo di vita guardando al futuro.

16 ottobre 1923: quella la data del primo contratto per 12 film firmato dai fratelli Walt e Roy Disney con la distributrice di cartoni animati newyorchese Margaret Winkler che segna l'atto di nascita dell'impero di Topolino. Partì quel giorno una grande avventura non scevra di polemiche: basti pensare alle accuse al fondatore Walt Disney di essere razzista, antisemita, suprematista bianco e sessista. O a quelle che hanno investito classici dell'intrattenimento per bambini come Dumbo (1948), Peter Pan (1953) e Aristogatti (1971) che due anni fa si sono visti affibbiare su Disney+ un'avvertenza perché ritenuti offensivi. Da ultimo, il braccio di ferro legale con la Florida scaturito dalla legge "Don't Say Gay" del governatore repubblicano Ron De Santis.

Nessuna polemica però sfiora oggi Anaheim dove si celebra un glorioso passato fatto di personaggi come Paperino e Cenerentola, Biancaneve, Mary Poppins, Frozen e Toy Story. Disney ha rivoluzionato la cultura e la coscienza degli americani diventando la prima società a mettere insieme tv, cartoni, documentari, parchi a tema, libri e merchandise sotto un unico brand.

Creando nuovi personaggi, Disney riuscì a sincronizzare la sequenza dei disegni col suono per poi innovare più di recente con le versioni live-action dei suoi celebri cartoni.

Tutto questo e altro sarà al centro della mostra londinese aperta da un personaggio, Oswald The Lucky Rabbit, considerato un prototipo di Topolino. Per non parlare delle attrazioni turistiche, Disneyworld e Disneyland in Florida e California: nate a quanto sembra perché Walt portava le figlie alle giostre a Griffith Park e si annoiava a morte. Disney ha appena alzato il biglietto di ingresso in vista di un investimento di 60 miliardi di dollari in dieci anni per nuove attrazioni e, in un altro filone di entertainment, le crociere.

In uscita sulla Abc l'atteso short Once Upon a Studio con 543 personaggi da oltre 85 film, eroi e cattivi, principi e principesse, tutti in un nuovo formato disegnato a mano con animazione CG.

Il centenario strizza l'occhio a Tik Tok: il 17 ottobre partirà una nuova esperienza interattiva in cui i fan potranno guardare video sui brand Disney, creare i propri usandone musica ed effetti speciali e raccogliere e scambiare Character Cards per esprimere la loro fedelta' al brand. Ci sara' infine l'asta multimediale Create 100 a beneficio della Fondazione Make-A-Wish: al miglior offerente il catsuit indossato da Beyoncé per il visual album Black is King e una scultura che rende omaggio allo stilista Virgil Abloh.

Per unirsi ai festeggiamenti del centesimo anniversario di Disney, fino al 30 ottobre il colosso dell'animazione invita i suoi fan di tutto il mondo a partecipare all'asta Create 100, per provare ad aggiudicarsi un oggetto speciale Disney. L'asta mondiale include pezzi unici, opere d'arte ed esperienze donate da alcuni dei più importanti visionari e talenti di nuova generazione del mondo della moda, della musica, dell'arte. Gli oggetti e le esperienze inclusi nell'asta sono ispirati dalla personale connessione di ciascun creatore con le storie e i personaggi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e 20th Century Studios.

L'asta è attiva in 18 Paesi del mondo e i ricavi saranno devoluti al partner di beneficenza Disney Make-A-Wish. L'elenco di opere all'asta include tra le altre: la tuta indossata da Beyoncé nel visual album Black Is King; un ritratto di Kate Moss ispirato a Trilli di David Downton, dono di Charlotte Tilbury; The Sea Queen Shoe di Christian Louboutin; felpa Disney Mickey Mouse (pezzo d'archivio) di Marc Jacobs; una scultura in cartapesta Hariko di Yoda a grandezza naturale di Nigo; The Pink PP Hulk, versione di Hulk nel colore rosa acceso invece di verde, che Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino, ha creato con Pantone; The Boy and the Bird, scultura in cristallo indossabile di Schiaparelli by Daniel Roseberry; giacca college Disney x TH by Tommy Hilfiger; Structural Sorcerer, a Sorcerer's Apprentice Mickey sculpture, scultura di Topolino disegnata dalla Virgil Abloh Securities' Design Firm, Alaska. Inoltre registi e produttori del mondo Disney, tra cui Kevin Feige (Marvel Studios), Jennifer Lee (Walt Disney Animation Studios), Jon Landau (Lightstorm Entertainment) e Pete Docter (Pixar Animation Studios) hanno donato speciali oggetti ed esperienze dei film, delle storie e dei loro studios di riferimento.

Per supportare l'iniziativa Create 100, Disney ha donato a Make-A-Wish un milione di dollari per sostenere la realizzazione di desideri capaci di migliorare la vita di bambine e bambini affetti da gravi patologie.