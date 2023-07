Cento anni di Disney: una collezione celebra i suoi personaggi

Sta per compiere, infatti, il suo primo secolo The Walt Disney Company, fondata nell'ottobre 1923 da Walt Disney con suo fratello Roy. I capi sono ispirati allo streetwear e, novità assoluta, sarà incluso anche uno skateboard in edizione limitata.



Il centesimo anniversario di Disney viene celebrato con il lancio della collezione speciale Disney100 x H&M, realizzata da Trevor Andrew. “Sono onorato di reinterpretare i personaggi iconici della Disney e di portarli in uno spazio in cui possano essere vissuti e indossati unendo le persone con l’arte e la moda”, ha affermato l’artista multidisciplinare canadese, che è anche musicista, regista ed ex snowboarder professionista.



È una collezione uomo dal mood rilassato e comprende felpe con e senza cappuccio, t-shirt, camicie e una polo a maniche lunghe oversize. Trovano spazio anche gli accessori, come cappellini, calzini e boxer. Novità assoluta, il primo skateboard in edizione limitata di H&M customizzato dallo stesso Trevor Andrew, che ne è appassionato. Una vera e propria opera d’arte, dipinta a mano dall’artista e proposta in due versioni, realizzate entrambe in compensato d’acero. “La ricerca profonda negli archivi Disney insieme a Trevor ha dato vita a qualcosa di unico”, ha sottolineato Ross Lydon, Head of Menswear Design at H&M.