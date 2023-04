Moda, spacchi e “cut out”: una collezione di pezzi speciali

Cresce l'attesa per l'arrivo di Mugler H&M, una nuova e importante collaborazione che sarà presentata l'11 maggio prossimo in selezionati punti vendita e online e includerà abbigliamento uomo, donna e accessori. A prezzi accessibili a tutti .

Si tratta di una collezione che racchiude l'essenza stessa di Mugler, pioniere in grado di sovvertire le regole, maestro di libertà di espressione, del glamour e dello stile audacemente irrefrenabile. Una vetrina dinamica del suo mondo e dei modi intriganti in cui oggi il designer americano e direttore creativo Casey Cadwallader ha reinventato la maison.



Fondata dallo stilista francese Manfred Thierry Mugler nel 1973 (scomparso nel gennaio 2022), la maison ha anticipato i temi della body positivity, della fluidità di genere, della trasformazione che dominano la moda attualmente. La storia di Mugler è fatta di sfilate avant-garde e haute couture che rompono i confini, di bellezza visionaria che trascende i limiti, abbracciando anche l'ultraterreno e il tecnologico.



Quello che emerge, in questa nuova collezione per H&M, totalmente contemporanea, è un lavoro incredibile nel rendere omaggio alla storia e all'archivio: body dai tagli "cut-out" e tute, forte attenzione al punto vita e spalline strutturate, tagli sartoriali accurati e denim lavorati, giacche e trench in pelle avvolgenti, leggings. Il tutto, affiancato a una serie di remake molto speciali, in edizione limitata, testimonianza delle gloriose passerelle degli anni Ottanta e Novanta. Spicca anche una serie di accessori gender fluid, tra cui guanti e collant trasparenti, borse e sciarpe. Tra i gioielli, le gocce a lacrima e l'inconfondibile stella Mugler.