Corea del Sud batte Germania: tifosi messicani festeggiano portando in trionfo il collega coreano

La Corea del Sud ha battuto la Germania ai Mondiali di calcio 2018. La disfatta storica degli attuali campioni del mondo ha avvantaggiato anche un’altra squadra: il Messico, che vola dritto agli ottavi di finale. Diversi i festeggiamenti improvvisati dai tifosi per "ringraziare" il Paese asiatico di questo inaspettato "regalo".



In un ufficio, ad esempio, alcuni messicani hanno portato in trionfo un collega coreano. La stessa cosa è accaduta a Città del Messico, davanti all’ambasciata del Paese asiatico e nel centro città. Tramite bandiere della Corea del Sud sventolate e cori ("Coreano, fratello, tu sei messicano") i tifosi hanno dimostrato ulteriormente la loro "riconoscenza" nei confronti dei "fratelli" coreani.