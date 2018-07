Concerto metal nella lingua dei segni, la traduttrice ruba la scena alla band

Non è stata dichiarata l'identità ma non serve per capire che questa ragazza è una fra i numerosi, poco celebrati eroi che si adoperano per essere il collegamento fra la musica e le persone non udenti. Chiamata a tradurre un concerto della band metal Lamb of God, la giovane traduttrice si è calata talmente tanto nella parte di una vera cantante che ha interpretato con una passione unica i movimenti, i suoni e le parole degli artisti sul palco, finendo per calamitare l'attenzione quasi più della stessa band. Girato da uno dei fan presenti al concerto, il video sta spopolando sui social.