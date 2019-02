In Cina è tempo di festeggiare il capodanno e in questi giorni i cittadini si preparano ad accogliere con grandi festeggiamenti l’anno del maiale. Oltre a celebrare questo animale simbolo, i cittadini sembrano aver sviluppato un amore smisurato per Peppa Pig. Infatti, il cartone animato è stato oggetto di un’ondata di popolarità inaspettata: le vendite dei suoi gadget si sono moltiplicate, così come le visite ai negozi della famosa maialina.



Un successo che coglie di sorpresa viste le ultime vicende che hanno travolto il cartone: le autorità cinesi, infatti, nel maggio 208 avevano rimosso circa 30mila clip del famoso cartone animato perché definito sovversivo. Le decisioni del governo sembrano però non trovare riscontro nel successo popolare che Peppa Pig sta riscontrando.