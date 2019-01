Cina, virale il lancio del film di Peppa Pig: 400 milioni di visualizzazioni

“ Cos’è Peppa ?” È questo il nuovo tormentone che sta facendo impazzire i cinesi. Il lancio sulla piattaforma microblogging Wiebo del trailer del nuovo film “ Peppa Pig celebra il nuovo anno ” è diventato un fenomeno virale. Il filmato ha già raggiunto 400 milioni di visualizzazioni : nel video si vede un anziano di un villaggio di montagna ricevere una chiamata dal nipote che gli chiede Peppa come regalo per il Capodanno lunare. E' da lì che il nonno inizia a chiedersi cosa sia Peppa.

Il film sarà nelle sale il 5 febbraio per il primo giorno del Capodanno lunare, la festa più importante in Cina. La pellicola sarà un modo per celebrare il nuovo anno che sarà proprio quello del maiale.



Ma il cartoon non è sempre stato ben voluto dai cinesi. Nel 2018 furono rimossi più di 30.000 video di Peppa Pig, accusata di essere un simbolo sovversivo che allontanava i giovani dai valori centrali del popolo. Per fugare ogni critica, i produttori del film hanno deciso di introdurre molti elementi propri della cultura locale, dai draghi ai fuochi d’artificio fino ai famosi ravioli cinesi.