Chewing Gum Day: la giornata dedicata alla gomma da masticare arriva in Italia

Dal 2006, negli Stati Uniti, il 30 settembre è la giornata dedicata al confetto più famoso al mondo. È stato inventato a New York 150 anni fa , ma è solo quando i fratelli Prefetti hanno riconosciuto la sua potenzialità che è arrivato nella penisola. Quest'anno sono in programma numerosi eventi in 8 città italiane per festeggiare insieme la celebre gomma da masticare.

Il Chewing Gum Day sbarca per la prima volta in Italia grazie all'azienda di caramelle Perfetti Van Melle .

Una tradizione che unisce tutti Lo chiamano "cicca" in Lombardia, "ciuìngam" in Toscana, "cinga" in Sicilia, "cingomma" in Sardegna, ma è sempre lo stesso confetto. Secondo l'Accademia della Crusca esistono ben 14 modi diversi in Italia per chiamare il chewing gum, protagonista di una giornata che diventerà d'ora in poi una tradizione anche nella penisola. Le attività saranno organizzate in 8 città diverse: Milano, Pavia, Firenze, Napoli, Torino, Bologna, Genova e Roma.

Già dall'epoca presitorica, i primi uomini masticavano corteccia o resine probabilmente a scopo curativo per combattere infiammazioni alle gengive, una tradizione già in uso nell'Antica Grecia e presso le popolazioni dei Maya. La svolta è arrivata nel 1870 dall'inventore americano Thomas Adams, che creò la formula del confetto così com'è conosciuto oggi. La moda si è poi diffusa in Europa grazie ai soldati statunitensi durante le guerre mondiali, che lo utilizzavano per rilassarsi durante i momenti di grande tensione.

I benefici per la salute Il chewing gum è stato oggetto di molteplici studi scientifici in tutto il mondo, che hanno confermato i molti benefici legati alla sua masticazione. In particolare, la sua versione senza zucchero è stata studiata per il suo supporto all'igiene orale fuori casa, poichè aiuta a prevenire il rischio di carie grazie allo xilitolo, un dolcificante naturale.

L'aggiunta nel tempo di altri princi attivi ha permesso di migliorarne le qualità: sarebbe infatti un ottimo alleato per la freschezza dell'alito e la protezione del bianco naturale dei denti. Secondo gli esperti, il chewing gum può essere anche utilizzato da chi porta il tanto odiato apparecchio ortodontico, per dare un sollievo addirittura superiore a quello degli antidolorifici.