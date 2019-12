Made in Usa, compie 150 anni di vita la gomma da masticare

La gomma da masticare compie 150 anni . Tante sono le candeline sulla torta di compleanno di uno dei prodotti simbolo del made in Usa , sul quale oggi grava la minaccia di sanzioni da parte dell'Unione europea dopo quelle annunciate dalle autorità americane su cibi tipici del "made in Europe".

Il 28 dicembre 1869 il "brevetto" - Le prime palline di gomma da masticare furono realizzate dallo statunitense Thomas Adams e vendute nel febbraio del 1871 in una drogheria di Hoboken, nel New Jersey., Ma il brevetto della prima ricetta del chewing gumum risale al 28 dicembre 1869, esattamente 150 anni fa, quando William Semple creò una gomma consistente e dal buon sapore che fece la fortuna di quel prodotto nell'ultimo decennio del XIX secolo. Fu in quel periodo infatti che si affinarono le tecniche di manipolazione degli alimenti, si sviluppò la pubblicità e si moltiplicarono i distributori automatici.

Gli americani e il secondo dopoguerra - Sul mercato italiano, quel prodotto sarebbe arrivato molto più tardi, con lo sbarco degli americani successivo al secondo dopoguerra. Durante la guerra il chewing gum era infatti entrato nella dieta base dei soldati Usa con la Coca Cola e altri cibi. Vi era stata aggiunta la caffeina per aiutare i militari negli estenuanti combattimenti. Quella gomma aiutava i soldati a tenere i denti puliti anche senza acqua e spazzolino e abbassava la tensione e i gusti distribuiti nell'esercito americano erano menta, cannella, menta piperita e pepsina.

Brooklyn, la "gomma del ponte" - Lo sbarco degli alleati fece diffondere la gomma anche tra la popolazione europea diventando uno dei prodotti più apprezzati del mito americano. Nel nostro Paese furono i fratelli Ambrogio ed Egidio Perfetti a fiutare l'affare: inventarono quella "gomma del ponte" dall'evocativo nome di Brooklyn che fece la loro fortuna. Oggi però il chewing gum conosce una fase di declino: essendo fabbricato con gomma sintetica, il prodotto impiega cinque anni per decomporsi. E, in un momento in cui l'attenzione all'ambiente è in forte crescita, è destino che la gomma da masticare non piaccia a un numero crescente di persone.