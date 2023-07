Giornata mondiale del bacio, i benefici del chewing gum

Il 6 luglio è la Giornata Mondiale del Bacio, data fissata dal 1990 in Gran Bretagna per celebrare uno dei gesti più importanti della vita di ciascuno.

Per un bacio perfetto, si sa, non esistono regole precise se non lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalla passione, ma un grande aiuto per non farsi trovare impreparati, soprattutto quando si è fuori casa senza spazzolino e dentifricio, lo offre il chewing gum senza zucchero, vero e proprio alleato per una bocca a prova di bacio. Lo conferma la scienza.