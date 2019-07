Barbie, arriva la bambola di colore in sedia a rotelle

Più inclusiva e rappresentativa. E' questo il motivo per cui Barbie ha deciso di creare una nuova bambola di colore e in sedia a rotelle. Nella scatola è inclusa anche una rampa rosa simbolo dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Mattel, in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni di Barbie, ha introdotto sul mercato questo nuovo modello per "onorare ogni tipo di donna" e perché ognuna si senta in qualche modo rappresentata.