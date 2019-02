Barbie sempre più inclusiva, adesso anche sulla sedia a rotelle e con la protesi alla gamba

Dopo sessant'anni di storia, Barbie continua a stupire, ad essere attuale e a rappresentare in modo sempre più realistico il mondo che la circonda. La linea Barbie Fashionista propone nuove tipologie di bambole: bionde, more, alte, basse, magre, curvy, ma anche su sedie a rotelle e con protesi alle gambe. Il tutto per mettere in risalto i diversi tipi fisicità e anche le disabilità. "Presenteremo una bambola su una sedia a rotelle e una con disabilità fisica, ovvero con una protesi alla gamba", ha spiegato Kim Culmone, vicepresidente di Barbie Design della Mattel. "Ci saranno anche bambole con diverse taglie corporee, ma quella sulla sedia a rotelle è stato uno degli oggetti più richiesti dai nostri consumatori".

Per questo progetto, Mattel ha lavorato con persone disabili in modo da ripordurre sedie a rotelle e protesi nel modo più corretto e realistico possibile. "Rappresentare la diversità e la disabilità", aggiunge Culmone, "è importantissimo. Si tratta di includere ogni aspetto della vita, senza escludere nulla". Per le persone con determinati tipi di disabilità, vedere Barbie che assomigliano a loro può essere una cosa davvero positiva e molti studi hanno dimostrato che l'aspetto di una bambola può influenzare chi ci gioca.



Queste nuove bambole saranno disponibili a partire da giugno. Nella confezione della Barbie in sedia a rotelle, che negli Stati Uniti verrà venduta a 20 dollari circa, sarà inclusa anche una rampa per sottolineare l’importanza dell’inclusione anche dal punto di vista architettonico.