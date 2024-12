Busto Arsizio (Va), ecco la scuola dei Babbi Natale: "Insegniamo la sua risata"

Una volta formati i Babbi Natale girano per tutta l'Italia per portare lo spirito del Natale. "Il Natale non è fatto solo di regali, ma è fatto anche di gesti, di abbracci e di stare con la famiglia e volersi bene, tutto l'anno. Ogni piccolo gesto di gentilezza può fare la differenza nel mondo", racconta uno dei signori vestiti da Santa Claus. "Per essere Babbo Natale bisogna avere prima di tutto una grande anima e questo loro ce l'hanno", spiega uno dei responsabili della scuola. I Babbi Natale, infatti, andranno in ospedali, case di riposo e in case famiglia per portare un po' di magia del Natale. "Questo ci arricchisce e ci fa molto bene", conclude uno dei Santa Claus.