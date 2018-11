Una parure con un importante ciondolo con perle e diamanti, orecchini, collane e un anello con una ciocca di capelli rimasta impigliata: "è una delle più importanti collezioni di gioielli reali mai apparse sul mercato". Sono i preziosi appartenuti all'ultima regina di Francia, Maria Antonietta, quelli che vanno all'asta a Ginevra in una vendita definita storica. Si tratta, infatti, di oggetti mai visti in pubblico negli ultimi 200 anni: sono i 10 tesori della collezione in possesso della casa reale dei Borbone di Parma.

I pezzi forte della collezioneL'anello con monogramma di diamanti, che contiene anche una ciocca di capelli della regina Maria Antonietta rimasta impigliata tra le perle, ha un valore di oltre 8.000 euro. Un altro pezzo forte è un pendente di diamanti con una perla naturale del valore di 870mila-1,7 milioni di euro.



Inoltre, tra i gioielli dell'ultima regina di Francia, che Maria Antonietta passava in rassegna e conservava gelosamente in confezioni cotone nelle sue stanze del palazzo de Tuileries, in vendita ci sono anche una collana di perle e diamanti, un paio di orecchini, una spilla, tutti pezzi rigorosamente con pietre preziose da capogiro.



Nel 1792, quando la famiglia reale francese venne incarcerata e giustiziata per ghigliottina, l'unica sopravvissuta fu la figlia Maria Teresa che venne mandata in Austria e a lei vennero consegnati i gioielli della madre. Non avendo figli, Maria Teresa di Francia lasciò i gioielli alla nipote e figlia adottiva Luisa di Francia, Duchessa di Parma. Alla sua morte il tesoro passò al figlio Roberto I, l'ultimo duca di Parma. I diamanti e le perle di Maria Antonietta, sono così rimasti nascosti al pubblico per due secoli.