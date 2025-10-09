Alimenti etnici, l'80% contiene ingredienti non dichiarati

Quello che è emerso dallo studio è stato sorprendente: prodotti etichettati come vegetariani contenevano DNA di maiale, pollo o pesce. Un campione che veniva classificato come contenente "solo pollo" presentava in realtà tracce di manzo, anatra e cervo. Non solo però ingredienti non segnalati, ci sono anche casi in cui vengono dichiarati degli alimenti non presenti: è capitato che gamberi e uova dovessero far parte di un piatto, salvo poi non essere stati rilevati. "I nostri risultati non devono essere letti in chiave repressiva ma come uno strumento di tutela per tutti e in particolare per i consumatori che hanno diritto a informazioni corrette e sicure", ha dichiarato Alice Giusti, ricercatrice del Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Pisa e prima autrice dello studio.