A San Francisco piovono acciughe dal cielo

I pellicani festeggiano

- Era da anni che non si vedevano così tante acciughe nella Baia. A giovarsi di questa situazione surreale non sono stati soltanto mammiferi marini come balene, delfini, focene e leoni di mare, ma anche migliaia di pellicani.

Cosa è successo

- Le temperature dell'acqua più basse del solito hanno determinato una fioritura straordinaria di plancton, il cibo preferito di molti pesci, tra cui appunto le alici, che sono aumentate improvvisamente di numero. Tanti sono i predatori che, per questo, hanno iniziato a sorvolare la costa per banchettare. Sono decine gli avvistamenti di giganteschi stormi di pellicani. Quasi imbarazzati dalla quantità di cibo, provano a catturare quante più alici possibile. Da qui derivano i problemi di trasporto: spesso, infatti, le acciughe sfuggono dal loro becco, precipitando a terra.

Non è stato TikTok

- Le prime testimonianze sono arrivate dai social: già un mese fa, sul network Reddit, alcuni utenti discutevano dei primi casi di questa insolita pioggia, ipotizzando che si trattasse di una sfida nata su TikTok. Negli stessi giorni, si aggiungeva un aggiornamento pubblicato dall'Otolith Geochemistry & Fish Ecology Laboratory (laboratorio di ricerca della University of Davis), in cui si annunciava che la stagione della schiusa per le acciughe sarebbe stata particolarmente ricca. La temperatura delle acque della Baia di San Francisco, essendo più bassa delle medie stagionali, ha provocato l'upwelling (altrimenti noto come risalita delle acque profonde). Il fenomeno consiste in uno spostamento massiccio, dagli abissi alla superficie dell'oceano, delle acque fredde, estremamente ricche di nutrienti.