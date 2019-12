A Marbella l'albero di Natale più costoso al mondo: 14 milioni di euro

Le decorazioni sono state realizzate riciclando anche molti gioielli di grandi brand del lusso come Bulgari e Chanel, ma non mancano i richiami agli ornamenti più tradizionali del Natale, come gli angeli e il balletto lo Schiaccianoci. Con un valore simile, questo albero, ospitato nella hall del Kempinski Hotel Bahia di Marbella, in Andalusia (Spagna), potrebbe presto strappare il titolo di 'Albero di Natale decorato più caro del mondo conquistato nel 2010 dall'Emirates Palace di Abu Dhabi.