Decorazioni di Natale a tema Auschwitz, Amazon le ritira dopo le proteste 

Ci sono le decorazioni per l'albero, gli apribottiglie e anche i tappetini per il mouse: tutte idee regalo per Natale rigorosamente a tema "Auschwitz". Sono gli inquietanti gadget messi in vendita su Amazon che riproducono immagini del campo di sterminio, inclusi gli edifici dove erano imprigionate le persone e il filo spinato. Una trovata che ha scatenato l'indignazione sui social, a partire dalla denuncia del Memoriale e museo di Auschwitz che su Twitter ha chiesto l'immediato ritiro della merce. Tempo 24 ore e la richiesta è stata esaudita.

Un portavoce di Amazon infatti, come riporta il New York Times, ha dichiarato che i prodotti sono stati rimossi e che "tutti i venditori devono seguire le nostre linee guida di vendita e coloro che non lo faranno saranno soggetti all'azione, inclusa la potenziale rimozione del loro account". Dopo il tweet di denuncia da parte del Memoriale, che ha definito la merce "inquietante e irrispettosa" subito è partito il tam tam sui social e molti utenti avevano criticato il colosso dell'e-commerce per la scelta di mettere in vendita oggetti simili.