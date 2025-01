TDouble. Gioielli minimal che trasmettono forti emozioni

Nel 2016, a seguito di un intervento invasivo, volevo rendere meno visibile una cicatrice sul collo, un segno indelebile che mi ricorda quanto la vita sia un dono prezioso e come tutto possa cambiare in un momento. Sono una creativa, un’entusiasta, ma soprattutto sono sempre alla ricerca di stimoli nuovi. Avevo bisogno di svuotare la mente e, siccome montare e smontare bijoux mi ha sempre divertita, ho deciso di acquistare un filo di corallo, realizzando il mio primo choker. Mai avrei immaginato che quel momento sarebbe stato l’inizio di una travolgente passione, di una nuova vita e di una piccola impresa tutta al femminile. Così ho continuato a sperimentare con le pietre e l’ottone e ho imparato a punzonare. Nel 2018, a seguito della mia formazione accademica e di alcune esperienze lavorative, ho lasciato il lavoro per dedicarmi totalmente al mio progetto. Nel 2020, incoraggiata e sostenuta dalla voglia di essere autonoma nella realizzazione dei gioielli, ho iniziato un corso di modellazione in cera persa. Essere designer e producer richiede pratica, costanza e un continuo aggiornamento. È un mondo magico, che lascia davvero molto spazio alla creatività. La scelta del nome per il marchio mi è stata dettata dal cuore. “TDouble”, infatti, non solo richiama le iniziali del mio cognome e di quello di mio marito, ma anche i due principi cardine del mio brand: “fatto a mano” e “senza tempo”, che, per puro caso, in inglese iniziano proprio con la T: tailored & timeless.