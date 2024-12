Maison Letizia. Il brand Made in Italy che veste tutte le donne

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle tue creazioni?

Dalle spalline anni '80 agli strass luminosi, dai volumi imponenti alle lunghezze estreme, le mie creazioni raccontano una storia di audacia ed eleganza. Una caratteristica distintiva dei miei capi è l'idea di "timelessness": ogni pezzo è progettato per essere versatile e durevole nel tempo. Non seguo tendenze fugaci, ma creo abiti che mantengano il loro valore estetico e pratico stagione dopo stagione. L'intento è realizzare capi che diventino veri e propri classici, pezzi imprescindibili nell'armadio di chi li indossa. Credo fermamente in una moda responsabile, che non inquina e non spreca. Per questo il mio approccio è orientato verso una produzione di qualità, che predilige una maggiore attenzione ai dettagli e alla sostenibilità. Ogni pezzo che realizzo è, per me, una storia d'amore che trascende il tempo, un legame profondo tra l'abito e chi lo indossa, destinato a durare per sempre.