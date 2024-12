Jet Set, iconico luxury brand ski wear, collabora con Spring Studio per una visione innovativa della moda

In questa stagione invernale la giacca Margot viene promossa attraverso una nuova campagna non convenzionale, che si ispira al claim “Let’s be bold”. In cosa consiste questo progetto?

L.G.: La collaborazione per questo progetto è iniziata da conversazioni casuali: io e Anouk, sedute in una piazzetta di Milano, abbiamo discusso di creatività e delle modalità attraverso cui i brand e le agenzie possono collaborare in senso più efficace. Quando sono entrata a far parte di Jet Set, ho compiuto il mio primo ingresso in una realtà che abbracciava cinquantacinque anni di visoni e interpretazioni e mi sono dovuta confrontare con tutto ciò che il marchio ha rappresentato, come stile di vita, nel mondo intero. Riappropriarsi del concetto di vero lusso e rideterminarlo non è un compito così banale. Anziché imporre una definizione univoca al marchio, ho scelto di abbracciare l'idea che Jet Set possa avere un significato unico per tutti, lasciando che sia la libertà creativa a guidare il viaggio.