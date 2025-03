Soho-t. Collezioni Made in Italy dal fascino cosmopolita

“Alive” vuole rappresentare un tributo alla vitalità che ogni donna porta con sé. In un mondo in continuo mutamento, la nuova collezione celebra l’amore e la resilienza come due forze trainanti, che permettono di affrontare le sfide quotidiane: un messaggio di speranza e determinazione per ricordare alle donne che la vera forza nasce dall’amore per se stesse e per la vita. Dominano la scena i colori neutri, affiancati da toni verdi e azzurri, per un tocco di vivacità e freschezza. Tra i tessuti proposti abbiamo il caldo cotone, la flanella, nelle varianti gessato grigio e tabacco, insieme alla felpa e allo speciale cotone “Innovation”. Gli abiti, sempre più richiesti anche nella stagione autunno-inverno, sono stati sviluppati nelle tipiche forme del brand e presentati anche in versione bi-materiale. Le bluse e i pantaloni, con i loro tagli distintivi, raffinati e versatili, offrono una vasta gamma di colori e tessuti, pensati per soddisfare le esigenze di una donna contemporanea volenterosa di esprimere la propria personalità. I blazer, protagonisti indiscussi delle collezioni Soho-t, sono capi unici, in grado di adattarsi a un uso più quotidiano, regalando un tocco di personalizzazione agli outfit. A completare la collezione, capispalla con tagli unici e tessuti ricercati, accompagnati da una piccola collezione di gilet, ideata per aggiungere carattere a ogni look.