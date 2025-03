Rêverie. Gioielli da sogno per un tocco glamour ad ogni outfit

Siamo due sorelle e due architetti, nate e cresciute a Rimini. Dopo la laurea abbiamo esercitato la professione fino a pochi mesi fa. Entrambe abbiamo viaggiato molto: Carolina ha vissuto quattro anni a Shanghai, in Cina, e da tre vive a Dubai, dove ha instaurato numerose connessioni importanti per la crescita e lo sviluppo della nostra azienda. Quella che oggi possiamo definire un’azienda, fino a qualche anno fa era solo una passione per i gioielli, tramandata da nostra madre che lavorava per una gioielleria della città: siamo sempre state circondate da tavoli ricoperti di perle e pietre preziose; questo ha alimentato la nostra passione per la creazione e il design, offrendoci anche un po' di esperienza nel settore.



Quando e com’è nato il brand Rêverie? Come mai la scelta di questo nome?



Il brand Rêverie è nato nel 2021: un sogno che abbiamo deciso di trasformare in realtà. In quel periodo ci trovavamo nel pieno della pandemia Covid e il mondo intero si era fermato. Abbiamo accolto il nostro tempo a disposizione per dare voce alla nostra vera passione. Il fatto di essere architetti ha giocato un ruolo fondamentale, in quanto avevamo già le skills necessarie per avviare un’attività nella quale la creatività e l’uso dei programmi di editing e progettazione erano essenziali. Siamo partite con zero budget ma con tanta passione ed energia. La scelta del nome “Rêverie”, che in francese significa “fantasticheria” – “fantasticando”, rappresenta perfettamente l’essenza di ciò che desideriamo trasmettere con i nostri gioielli: una parentesi dalla vita quotidiana nella quale soffermarsi in un mondo fatto di bellezza, di emozioni, ma soprattutto di leggerezza.



Perché i gioielli? Che importanza assumono, secondo voi, questi accessori preziosi nella definizione di un outfit?