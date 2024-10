Justmine. L’abbigliamento femminile “solo mio”

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e sostenibilità nell’ambito della vostra produzione?

Il marchio "Made in Italy" è sinonimo di eccellenza artigianale, soprattutto nel settore tessile e della moda. Le aziende italiane sono riconosciute a livello mondiale per la qualità dei materiali, la cura dei dettagli e la maestria nella produzione. Il "Made in Italy" inoltre evoca un’eredità culturale e trasmette l'idea di un prodotto che ha radici profonde nella tradizione e nell'innovazione del design italiano. La produzione locale permette di avere un maggiore controllo su ogni fase della filiera produttiva, di avere rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. Per i consumatori, l'acquisto di un prodotto tessile "Made in Italy" rappresenta un investimento in termini di stile, durata e qualità e giustifica spesso un prezzo più alto rispetto ai prodotti realizzati all’estero. Produrre in Italia contribuisce alla salvaguardia di posti di lavoro e alla crescita dell'economia nazionale, mantenendo viva una tradizione manifatturiera che rischia di essere compromessa dalla delocalizzazione. Per un'azienda tessile italiana mantenere questa identità può essere cruciale per distinguersi in un mercato globale altamente competitivo. Dal punto di vista della sostenibilità utilizziamo tessuti naturali, come sete, cotoni, lane e viscose; le stampe su microfibra sono ottenute da filati riciclati e realizzati con tecnica eco print.