Tramontano. Pelletteria di lusso tra innovazione e storicità

La storia di Tramontano ha inizio a Napoli nel lontano 1865, nella boutique di Via Chiaia, tuttora nostra sede principale. Dall’intuizione di Aldo Tramontano, storico fondatore da cui prende il nome, nasce originariamente come negozio di pelletteria, valigeria e scarpe su misura. L’attenzione ai dettagli e la maestria profusa nella realizzazione di ogni articolo lo portano ben presto ad affermarsi non solo a Napoli ma anche al di fuori dei confini della città, diventando una tappa fissa per l'élite del capoluogo campano, ma soprattutto per personaggi di prestigio internazionali come Woody Allen, Hillary Clinton, Luciano Pavarotti, Lucio Dalla e molti altri. Aldo Tramontano si impone nel settore della pelletteria come precursore del su misura, apprezzato da tanti clienti più o meno noti. Tra questi Lucio Dalla, che si fece realizzare una borsa professionale da uomo, ancora oggi uno dei nostri best seller. Il su misura contraddistingue la nostra azienda come una delle sue aree di maggior prestigio.