Momodesign. Il lifestyle urbano che unisce stile e tecnologia

Due date segnano la nascita di Momodesign: il 1981, quando si impone come design house del Gruppo MOMO, società leader mondiale negli accessori di lusso per auto, specializzata nella ricerca e nello sviluppo dell’interior car design; e il 1998, con la sua acquisizione da parte di mio padre, amministratore delegato del gruppo per trent’anni. Da centro stile, Momodesign si trasforma in un brand con l’attitudine a progettare oggetti unici di design. Inizialmente esprime la propria competenza nel settore automobilistico, creando componenti dalle elevate prestazioni e dai contenuti tecnologici innovativi. Fin dai primi anni, il centro stile alterna l’attività di ricerca nel settore automobilistico allo sviluppo di progetti in ambito lifestyle. Questo DNA tecnologico ha portato alla creazione di una linea di accessori per uomo realizzati con materiali innovativi, quali fibra di carbonio, titanio e magnesio, che hanno rappresentato la prima identità del marchio, che ha continuato ad essere tramandata nel corso del tempo. Mio padre aveva colto l’essenza atipica del brand, non ancora presente sul mercato, con concetti unici e ricettivi, adatti a un mondo in piena globalizzazione. Il patrimonio aziendale è stato tramandato a me e mio fratello, che siamo in azienda da venticinque anni con l’impegno quotidiano di evolvere il marchio, sempre alla ricerca dell’eccellenza, in linea con le esigenze e i cambiamenti del mercato.



Il vostro è un brand lifestyle che trae ispirazione dalla città e pone al centro l’uomo. Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre collezioni?