Ethen. L’occhiale a mascherina che fa tendenza

Quando e com’è nato il brand Ethen? Come mai la scelta di questo nome?

Ethen è nato circa una decina di anni fa dall’idea di un appassionato sportivo brianzolo di creare un brand che si ispirasse all’amore per tutti gli sport, in particolare per quelli motoristici. L’obiettivo, sin da subito, è stato quello di creare prodotti di alta qualità, che migliorassero l’esperienza di visione durante l’attività sportiva. Il brand si propone di mantenere la produzione completamente in Italia, allo scopo di differenziarsi dai competitors, in un mercato nel quale predomina il Made in Asia. La scelta del nome ha origine dallo slang londinese dove il termine “Ethen” sta per indicare qualcosa di originale e di veramente “cool”. Il marchio infatti consente ai propri clienti di personalizzare gli acquisti, rendendoli unici. Segue questa scia lo slogan: “bE THE oNe”. In un mondo fatto in serie, infatti, possedere qualcosa di esclusivo è il nuovo lusso.