J’Essentia. Il luxury brand che unisce l’eleganza della moda con la bellezza dell’arte

Chi è Francesca Jennifer Puzzo? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono un’artista, designer e creatrice di realtà che intrecciano arte, design e moda. Sono nata in Sicilia, terra di luce e di simboli, dove ogni oggetto ha un’anima e ogni dettaglio racconta una storia. La mia vita è un viaggio alchemico, che parte dalla mia città natale, Gela, attraversa Palermo, Milano, Dublino, New York e Tokyo, e ritorna alle mie radici, come un cerchio che si chiude per aprirsi a nuovi inizi. Mi sono formata in Arte Applicata e Design Industriale a Palermo, per poi specializzarmi al Politecnico di Milano in Luxury Design & Management, esplorando la narrazione creativa per musei, gallerie d’arte, luxury brand e retail. Ogni tappa del mio percorso, dalla Sicilia al mondo, è stata una scoperta: dei codici dell’anima, della bellezza intrinseca delle cose e del potenziale di trasformare l’ordinario in straordinario. Oggi, come artista e fondatrice del movimento di Arte Alchemica dell’Anima, racconto storie attraverso creazioni di dipinti d’arte, foulard in pura seta, borse, tessuti, carte da parati e oggetti per casa e hotel, che fondono tradizione e innovazione, materia e spirito.