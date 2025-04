Duepezzi. Il leisurewear morbido e colorato

Mi chiamo Lidia, ho 38 anni e, nel 2016, ho deciso di fondare Duepezzi. La mia formazione universitaria in Scienze della Comunicazione ha rappresentato il punto di partenza di un viaggio che mi ha portata a scoprire il mondo della pubblicità, un settore che mi ha sempre affascinata per la sua capacità di combinare innovazione, creatività e strategie efficaci. Ho iniziato a lavorare come account presso alcune agenzie di comunicazione e marketing. In questo ruolo, ho avuto l'opportunità di operare a stretto contatto con imprenditori e professionisti, visitando le loro realtà aziendali. Nel corso di quegli incontri, ho capito che la strada della comunicazione non solo mi apparteneva, ma rappresentava anche il mio futuro. Ho cominciato così a nutrire un desiderio crescente di mettermi in gioco in prima persona per costruire qualcosa che fosse davvero mio e che potesse riflettere le mie idee, la mia visione e la mia passione. Tuttavia, il cammino non è stato semplice. Ogni passo è stato accompagnato da dubbi e incertezze, dalla paura di non farcela e dalla difficoltà di affrontare l’ignoto…quella sana e costruttiva incoscienza è stata però il motore che mi ha spinta ad andare oltre gli ostacoli. Ho imparato a credere in me stessa e a seguire la mia intuizione. Quella determinazione ha cambiato la mia vita, permettendomi di costruire Duepezzi e di viverlo come il risultato di un lungo percorso di crescita, di apprendimento e di amore.